Saison terminée pour l'Alliance

L'Alliance de Montréal a été vaincue 92-86 par les Shooting Stars de Scarborough en match de barrage, jeudi, ce qui a mis fin à sa saison.

Écoutez Maxim P. Paquet commenter le revers de l'équipe de basketball montréalaise qui met fin à leur saison au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés