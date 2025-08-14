Saison terminée pour l'Alliance

L'Alliance de Montréal a été vaincue 92-86 par les Shooting Stars de Scarborough en match de barrage, jeudi, ce qui a mis fin à sa saison.
Écoutez Maxim P. Paquet commenter le revers de l'équipe de basketball montréalaise qui met fin à leur saison au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- «L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup»;
- Quincy Guerrier a récolté 30 points;
- Le jeu trop individuel a causé la perte de l'Alliance;
- Les blessures ont coûté cher durant la saison;
- Une équipe formée de Montréalais et de Québécois pourrait faire bonne figure, selon l'analyste.