Basketball
Saison terminée pour l'Alliance

«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet

le 14 août 2025 22:11

L'Alliance de Montréal a été vaincue 92-86 par les Shooting Stars de Scarborough en match de barrage, jeudi, ce qui a mis fin à sa saison.

Écoutez Maxim P. Paquet commenter le revers de l'équipe de basketball montréalaise qui met fin à leur saison au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • «L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup»;
  • Quincy Guerrier a récolté 30 points;
  • Le jeu trop individuel a causé la perte de l'Alliance;
  • Les blessures ont coûté cher durant la saison;
  • Une équipe formée de Montréalais et de Québécois pourrait faire bonne figure, selon l'analyste.
