Les amateurs de basketball seront gâtés en fin de semaine avec la présentation de la Classique du Nord de la NCAA, présentée à la Place Bell de Laval.
Écoutez le spécialiste de basketball au Réseau Cogeco, Maxim P. Paquet, parler de cet événement avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- De plus en plus d'événements de basketball de qualité dans la métropole;
- Les équipes qui seront en présence;
- Dans la NBA, les Raptors de Toronto sont en feu, tout comme le Thunder d’Oklahoma City.