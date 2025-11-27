Les amateurs de basketball seront gâtés en fin de semaine avec la présentation de la Classique du Nord de la NCAA, présentée à la Place Bell de Laval.

Écoutez le spécialiste de basketball au Réseau Cogeco, Maxim P. Paquet, parler de cet événement avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés