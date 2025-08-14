 Aller au contenu
Après celui du Texas...

Le gouverneur de Californie envisage également de redessiner la carte électorale

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2025 17:53

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le gouverneur de Californie envisage également de redessiner la carte électorale
Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a évoqué cette idée devant des sympathisants jeudi. / AP Photo/Marcio Jose Sanchez

En réponse au redécoupage annoncé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, envisage lui aussi de redessiner la carte électorale.

Alors qu’Abbott cherche à favoriser les Républicains, Newsom entend, de son côté, donner un coup de pouce aux Démocrates.

L’étoile montante du parti démocrate estime qu’il faut «combattre le feu par le feu».

Cette décision pourrait encourager d’autres États, qu’ils soient «bleus» ou «rouges», à suivre le même chemin.

Écoutez Guillaume Lavoie passer en revue l’actualité américaine au micro de Catherine Beauchamp.

Autres sujets abordés :

  • Donald Trump prend le contrôle du Kennedy Center;
  • La dette des États-Unis atteint un niveau stratosphérique, mettant en jeu l’économie mondiale.
