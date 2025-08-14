Après celui du Texas...

En réponse au redécoupage annoncé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, envisage lui aussi de redessiner la carte électorale.

Alors qu’Abbott cherche à favoriser les Républicains, Newsom entend, de son côté, donner un coup de pouce aux Démocrates.

L’étoile montante du parti démocrate estime qu’il faut «combattre le feu par le feu».

Cette décision pourrait encourager d’autres États, qu’ils soient «bleus» ou «rouges», à suivre le même chemin.

Écoutez Guillaume Lavoie passer en revue l’actualité américaine au micro de Catherine Beauchamp.

