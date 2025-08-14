 Aller au contenu
Arts et spectacles
Tournée Star Académie 2025

La complicité de Mia et de Katrine

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2025 15:56

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
La complicité de Mia et de Katrine
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Il y avait beaucoup d'énergie dans le studio de Catherine Beauchamp avec la présence de Mia Tinayre et de Katrine Sansregret, respectivement gagnante et finaliste de l'édition 2025 de Star Académie.

Écoutez Mia Tinayre et Katrine Sansregret parler de la tournée qui est en cours et de la suite des choses pour elles en compagnie d'Anaïs Guertin-Lavoie et de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • L’énergie de la cohorte et le succès de la tournée;
  • La complicité sur scène, notamment lors de numéros comme Abracadabra, inspiré de Lady Gaga.
  • Mia prépare de la nouvelle musique pour le mois prochain.
  • L’impact de Star Académie sur la consommation de musique francophone chez les jeunes.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
Le Québec maintenant
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
0:00
14:27
Gims et Damso présentent leur collaboration
Le Québec maintenant
Gims et Damso présentent leur collaboration
0:00
7:19

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»
Grève ou lock-out dans quelques heures
Air Canada: «Neuf mois de négociation pour obtenir ce résultat, c’est décevant»
Megadeth va tirer sa révérence
Dernier disque et ultime tournée
Megadeth va tirer sa révérence
Des chercheurs transforment des déchets de vignes en un substitut au plastique
Environnement
Des chercheurs transforment des déchets de vignes en un substitut au plastique
«Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur»
Les «likes» pourraient vous coûter votre emploi
«Ça ne doit pas porter atteinte à la réputation ou à l'image de l'employeur»
«N’oubliez pas que pour Trump, l’objectif est d’obtenir un prix Nobel»
Rencontre Trump-Poutine en Alaska
«N’oubliez pas que pour Trump, l’objectif est d’obtenir un prix Nobel»
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
Tennis
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
18 000 hectares ravagés par les flammes en France
Le plus important incendie depuis 1949
18 000 hectares ravagés par les flammes en France
«Les gens qui débutent chez Air Canada gagnent en dessous du seuil de pauvreté»
Conflit à Air Canada
«Les gens qui débutent chez Air Canada gagnent en dessous du seuil de pauvreté»
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
12e édition
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
Québec investit 500 millions $
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Rencontre avant-sommet
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
Chronique politique
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
Gros remaniement ministériel en vue
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
Actualités sportives
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30