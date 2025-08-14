Tournée Star Académie 2025

Il y avait beaucoup d'énergie dans le studio de Catherine Beauchamp avec la présence de Mia Tinayre et de Katrine Sansregret, respectivement gagnante et finaliste de l'édition 2025 de Star Académie.
Écoutez Mia Tinayre et Katrine Sansregret parler de la tournée qui est en cours et de la suite des choses pour elles en compagnie d'Anaïs Guertin-Lavoie et de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- L’énergie de la cohorte et le succès de la tournée;
- La complicité sur scène, notamment lors de numéros comme Abracadabra, inspiré de Lady Gaga.
- Mia prépare de la nouvelle musique pour le mois prochain.
- L’impact de Star Académie sur la consommation de musique francophone chez les jeunes.