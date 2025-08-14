Tournée Star Académie 2025

Il y avait beaucoup d'énergie dans le studio de Catherine Beauchamp avec la présence de Mia Tinayre et de Katrine Sansregret, respectivement gagnante et finaliste de l'édition 2025 de Star Académie.

Écoutez Mia Tinayre et Katrine Sansregret parler de la tournée qui est en cours et de la suite des choses pour elles en compagnie d'Anaïs Guertin-Lavoie et de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés