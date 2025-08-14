 Aller au contenu
Politique provinciale
À seulement deux semaines de la rentrée scolaire

Plus de 4000 postes d'enseignants restent à pourvoir dans les écoles du Québec

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 14 août 2025 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

À seulement deux semaines de la rentrée scolaire au primaire et au secondaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec.

Il s'agit tout de même d'une amélioration par rapport aux deux dernières années.

À pareille date en 2023, il y avait 8 500 postes à combler. L'année passée, il manquait 6 000 enseignants.

Ces statistiques réjouissent le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il a cependant souligné, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, qu'il reste du travail à faire d'ici le retour à l'école.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter le tout en fin d'émission, jeudi midi.

