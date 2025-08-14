À seulement deux semaines de la rentrée scolaire au primaire et au secondaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec.

Il s'agit tout de même d'une amélioration par rapport aux deux dernières années.

À pareille date en 2023, il y avait 8 500 postes à combler. L'année passée, il manquait 6 000 enseignants.

Ces statistiques réjouissent le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il a cependant souligné, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale, qu'il reste du travail à faire d'ici le retour à l'école.

