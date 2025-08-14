Les 100 jours au pouvoir de Mark Carney

Le chef du bureau parlementaire de La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, souligne que le début de mandat de M. Carney se démarque nettement de celui de ses prédécesseurs, en raison de son omniprésence sur la scène internationale.

En plus de devoir mener des négociations complexes avec les États-Unis, le premier ministre a dû composer avec la crise humanitaire à Gaza et gérer les relations du Canada avec l’Europe, autant de dossiers qui ont marqué ses cent premiers jours au pouvoir.

Selon le journaliste, le premier budget Carney constituera toutefois le véritable test de son leadership. L’issue des négociations avec Washington sera également déterminante.

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, commenter les débuts de Mark Carney au pouvoir.