Politique fédérale
Les 100 jours au pouvoir de Mark Carney

«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»

par 98.5

0:00
12:29

Entendu dans

La commission

le 14 août 2025 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
Mark Carney en visite sur une base militaire en Ontario. / Spencer Colby/La Presse Canadienne

Le chef du bureau parlementaire de La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, souligne que le début de mandat de M. Carney se démarque nettement de celui de ses prédécesseurs, en raison de son omniprésence sur la scène internationale.

En plus de devoir mener des négociations complexes avec les États-Unis, le premier ministre a dû composer avec la crise humanitaire à Gaza et gérer les relations du Canada avec l’Europe, autant de dossiers qui ont marqué ses cent premiers jours au pouvoir.

Selon le journaliste, le premier budget Carney constituera toutefois le véritable test de son leadership. L’issue des négociations avec Washington sera également déterminante.

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, commenter les débuts de Mark Carney au pouvoir. 

«Carney a la réputation de bien comprendre l’économie et de savoir gérer les finances publiques. Le test sera donc crucial pour ce gouvernement. Et, comme vous l’avez mentionné, on prévoit des compressions de 15% sur trois ans; inévitablement, cela fera mal quelque part.»

Joël-Denis Bellavance

