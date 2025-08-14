L'Office québécois de la langue française fait volte-face au sujet de l'affichage du Pub Burgundy Lion, à Montréal.

Dans une déclaration écrite, l'OQLF affirme que certains documents n’auraient pas dû être envoyés au commerçant et qu'il était prématuré de demander des modifications à l’affichage puisque la décision sur la conformité n’avait pas encore été prise.

Après analyse du dossier, il s’avère que l’affichage du pub est conforme, selon les règles.

Écoutez le directeur des communications de l’Office québécois de la langue française, Nicolas Trudel, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'Office a d'ailleurs signalé qu'il s’agit d’une situation regrettable et qu'ils mettront tout en œuvre afin que de telles situations ne se reproduisent plus.