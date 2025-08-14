 Aller au contenu
Politique provinciale
Affichage du Pub Burgundy Lion

OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel

par 98.5

0:00
13:35

Entendu dans

La commission

le 14 août 2025 13:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel
La commission / Cogeco Média

L'Office québécois de la langue française fait volte-face au sujet de l'affichage du Pub Burgundy Lion, à Montréal.

Dans une déclaration écrite, l'OQLF affirme que certains documents n’auraient pas dû être envoyés au commerçant et qu'il était prématuré de demander des modifications à l’affichage puisque la décision sur la conformité n’avait pas encore été prise.

Après analyse du dossier, il s’avère que l’affichage du pub est conforme, selon les règles.

Écoutez le directeur des communications de l’Office québécois de la langue française, Nicolas Trudel, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'Office a d'ailleurs signalé qu'il s’agit d’une situation regrettable et qu'ils mettront tout en œuvre afin que de telles situations ne se reproduisent plus.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
La commission
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
0:00
7:11
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
0:00
12:46

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Plus de 4000 postes d'enseignants restent à pourvoir dans les écoles du Québec
À seulement deux semaines de la rentrée scolaire
Plus de 4000 postes d'enseignants restent à pourvoir dans les écoles du Québec
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Un million de québécois en souffrent
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
L'intelligence artificielle fait des siennes
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
L’évolution du secteur au fil des années
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
Les 100 jours au pouvoir de Mark Carney
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Acquisition de l'équipe dans la NBA
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
Des files d'attente de deux kilomètres
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
En raison de ce conflit de travail
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
SAAQclic: Geneviève Guilbault et François Bonnardel témoigneront
Commission Gallant
SAAQclic: Geneviève Guilbault et François Bonnardel témoigneront
De l'autocueillette en fin de semaine dans certains vergers!
Saison des pommes
De l'autocueillette en fin de semaine dans certains vergers!
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
La commission
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
Ozempic: quels sont les effets secondaires de ces médicaments miracles?
Perte de poids
Ozempic: quels sont les effets secondaires de ces médicaments miracles?
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
Le chef rencontre ses ministres
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes «désuètes» et «inadéquates»?
L'Association des chefs de police du Canada
Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes «désuètes» et «inadéquates»?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30