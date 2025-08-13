 Aller au contenu
Économie
Québec investit 500 millions $

«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert

par 98.5

0:00
6:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2025 18:06

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Québec investit un demi-milliard de dollars dans Innergex. Qui est Innergex? Pourquoi cette transaction? Quels sont les risques?

Écoutez Michèle Boisvert commenter cet investissement au micro de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Innergex est une compagnie québécoise qui a 30 ans et dont le siège social est à Longueuil
  • La compagnie a une présence dans quatre pays (Canada, France, États-Unis, chili) et emploie 600 personnes
  • Donald Trump a désigné l’économiste qui devrait remplacer la statisticienne en chef qu’il a congédié il y a une dizaine de jours: A.J. Antoni, un économiste de droite, président de la Héritage Foundation , qui a participé à la rédaction de Projet 2025.
