Politique provinciale
Gros remaniement ministériel en vue

«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau

«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault a tenu un conseil avec ses ministres, mercredi, lui qui a annoncé il y a quelque temps qu'il allait faire un remaniement ministériel un peu après la Fête du Travail.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce conseil et parler de sa propre expérience quand elle était ministre avec Catherine Beauchamp et Antonine Yaccarini.

Les sujets discutés

  • François Legault a annoncé le remaniement près d'un mois à l'avance: «C'est une éternité pour des ministres»
  • Nathalie Normandeau partage son expérience des remaniements ministériels
  • Elle s'attend à un gros remaniement, le premier ministre n'ayant plus rien à perdre
  • Le PM est en mode «humilité et écoute»
