Depuis la pandémie de COVID-19, les problèmes digestifs sont à la hausse.
On parle principalement de problèmes digestifs liés à l’axe cerveau-intestin.
Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli commenter les données à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le syndrome du côlon irritable est en hausse de 28 %;
- Les symptômes liés à la dyspepsie fonctionnelle (44 %) ont presque doublé, surtout chez les personnes atteintes de Covid longue;
- L’importance de la flore intestinale et des probiotiques;
- Une étude récente montre que les œufs, riches en cholestérol, mais pauvres en gras saturés, ne nuisent pas à la santé cardiovasculaire, contrairement au bacon et aux saucisses.