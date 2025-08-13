Depuis la pandémie de COVID-19, les problèmes digestifs sont à la hausse.

On parle principalement de problèmes digestifs liés à l’axe cerveau-intestin.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli commenter les données à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.

Les sujets discutés