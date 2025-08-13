Un possible 3e procès pour Harvey Weinstein

Harvey Weinstein attend un éventuel nouveau procès pour viol. Il n’y aurait donc aucun accord de culpabilité entre les procureurs et la défense.
La prochaine audience du producteur américain sera le 30 septembre.
Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud en discuter, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Quelle que soit la décision qui peut être prise par le juge, il se pourrait très bien que le procureur décide de laisser tomber l'affaire parce qu'il est déjà condamné à 25 ans de prison. Cet homme, que l'on sait malade, il y a une chose qu'il refuse ferme, c'est qu'il soit accusé de viol. Donc, ce 3e procès arriverait uniquement parce que les avocats de Harvey Weinstein précisent qu'il refuse que le mot viol soit prononcé dans son cas.»