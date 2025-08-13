Impasse dans les négos avec les agents de bord

Le service à la clientèle d'Air Canada peine à répondre aux demandes d'informations des clients, à quelques jours d'un possible conflit de travail.

Il fallait plus de huit heures d'attente, mercredi après-midi avant de réussir à parler à un préposé, indique Jacob Charbonneau, président de Vol en retard.

Il ajoute que les clients qui ont réservé un vol du transporteur via une agence de voyages auront plus de recours en cas d'un conflit de travail chez le transporteur.

Écoutez l'analyse de Jacob Charbonneau, président de Vol en retard, ainsi que la réaction de notre collègue Meeker Guerrier, qui se trouve en Espagne, mercredi.