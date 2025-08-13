Saison des pommes

À Saint-Joseph-du-Lac près d’Oka, certains vergers permettront l’autocueillette dès cette fin de semaine!

Écoutez Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et propriétaire de La ferme Rochon et frères à Saint-Benoît de Mirabel, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.