Saison des pommes

À Saint-Joseph-du-Lac près d’Oka, certains vergers permettront l’autocueillette dès cette fin de semaine!
Écoutez Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et propriétaire de La ferme Rochon et frères à Saint-Benoît de Mirabel, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On n'en a pas d’énormes volumes, mais c'est une occasion d'aller visiter les vergers. Je dirais aux consommateurs de quand même appeler avant d'aller visiter. Ce n’est pas tous les vergers qui vont être ouverts.»