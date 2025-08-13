Le bénéfice net et les ventes de Metro en hausse

Avez-vous changé votre façon de faire votre épicerie?

Compte tenu de la popularité grandissante des magasins de grande surface, comme Super C, Maxi et Costco, la situation de Metro, qui confirme un bénéfice net et des ventes en hausse pour le troisième trimestre, est assez étonnante.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.