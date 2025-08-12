 Aller au contenu
Sports
Bonsoir les sportifs

L'actualité sportive commentée

par 98.5 Sports

0:00
20:26

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 12 août 2025 22:06

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
L'actualité sportive commentée
Jeremy Filosa / Cogeco Média

L'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa commentent l'actualité sportive en ouverture de Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les retrouvailles des membres d'Équipe Canada 1976 lors de la 6e édition du tournoi de golf de Serge Savard;
  • Equipe Canada 1976, la meilleure équipe de tous les temps;
  • Comment Darryl Sittler a inscrit le but vainqueur;
  • Les commentaires de Serge Savard;
  • Les fonds amassés (6 millions $) pour le Vert et or de l'Université de Sherbrooke;
  • Scotty Bowman rappelle - 49 ans plus tard - comment il a préparé ses trios en 1976;
  • Larry Robinson, sur sa présence à Montréal: «Quand Serge Savard te demande quelque chose, tu le fais»;
  • Lanny McDonald sur l'impact des récents tournois de hockey;
  • Bob Gainey note que les Canadiens (2025) s'améliorent;
  • Les Canadiens vont-ils se défaire du contrat de Carey Price?
  • Les Blue Jays affrontent les Cubs de Chicago.
