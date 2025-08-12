L'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa commentent l'actualité sportive en ouverture de Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les retrouvailles des membres d'Équipe Canada 1976 lors de la 6e édition du tournoi de golf de Serge Savard;
- Equipe Canada 1976, la meilleure équipe de tous les temps;
- Comment Darryl Sittler a inscrit le but vainqueur;
- Les commentaires de Serge Savard;
- Les fonds amassés (6 millions $) pour le Vert et or de l'Université de Sherbrooke;
- Scotty Bowman rappelle - 49 ans plus tard - comment il a préparé ses trios en 1976;
- Larry Robinson, sur sa présence à Montréal: «Quand Serge Savard te demande quelque chose, tu le fais»;
- Lanny McDonald sur l'impact des récents tournois de hockey;
- Bob Gainey note que les Canadiens (2025) s'améliorent;
- Les Canadiens vont-ils se défaire du contrat de Carey Price?
- Les Blue Jays affrontent les Cubs de Chicago.