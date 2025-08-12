Projet de loi 21 en Cour suprême

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, adopté en 2019 par le gouvernement de François Legault, est actuellement contesté en Cour suprême du Canada.

Le juge Wagner a accepté 38 intervenants pour les audiences, reflétant l'importance de cette affaire qui soulève des questions sur les droits individuels versus un droit collectif à la laïcité.

Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini commenter cette décision au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.

