Projet de loi 21 en Cour suprême

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, adopté en 2019 par le gouvernement de François Legault, est actuellement contesté en Cour suprême du Canada.
Le juge Wagner a accepté 38 intervenants pour les audiences, reflétant l'importance de cette affaire qui soulève des questions sur les droits individuels versus un droit collectif à la laïcité.
Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini commenter cette décision au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Pas moins de 38 intervenants - un record - vont être entendus lors de la contestation judiciaire de la loi 21 en Cour suprême;
- Plusieurs provinces canadiennes vont plaider pour l’utilisation de la clause dérogatoire;
- Statistiques Canada confirme que les voyages aux États-Unis sont en forte baisse cet été.