 Aller au contenu
Politique fédérale
Projet de loi 21 en Cour suprême

«Trente-huit intervenants vont être entendus, c'est énorme» -Antonine Yaccarini

par 98.5

0:00
8:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2025 17:40

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini
«Trente-huit intervenants vont être entendus, c'est énorme» -Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini / Cogeco Média

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, adopté en 2019 par le gouvernement de François Legault, est actuellement contesté en Cour suprême du Canada.

Le juge Wagner a accepté 38 intervenants pour les audiences, reflétant l'importance de cette affaire qui soulève des questions sur les droits individuels versus un droit collectif à la laïcité. 

Écoutez l'analyste politique Antonine Yaccarini commenter cette décision au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Pas moins de 38 intervenants - un record - vont être entendus lors de la contestation judiciaire de la loi 21 en Cour suprême;
  • Plusieurs provinces canadiennes vont plaider pour l’utilisation de la clause dérogatoire;
  • Statistiques Canada confirme que les voyages aux États-Unis sont en forte baisse cet été.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Quand les Américains sentiront les effets, la négociation sera mieux»
Même le week-end
«Quand les Américains sentiront les effets, la négociation sera mieux»
0:00
11:35
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
Le midi
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
0:00
13:43

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Caisse de dépôt et de placement bat son indice de référence
Pour les six premiers mois de 2025
La Caisse de dépôt et de placement bat son indice de référence
Après le redécoupage électoral, le recensement est dans la mire des républicains
États-Unis
Après le redécoupage électoral, le recensement est dans la mire des républicains
«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel» -Nathalie Normandeau
Élection partielle dans Arthabaska
«La politique, c'est à la fois exaltant et cruel» -Nathalie Normandeau
Serge Savard réunit l'équipe canadienne de 1976
Pour une cause caritative
Serge Savard réunit l'équipe canadienne de 1976
Taylor Swift est de retour sur disque
Un 12e album
Taylor Swift est de retour sur disque
Un spectacle surprenant: les perséides à leur apogée cette nuit!
Astronomes amateurs
Un spectacle surprenant: les perséides à leur apogée cette nuit!
Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron
Craintes pour les agriculteurs
Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron
«J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de députés qui vont en avoir long à dire»
Caucus de la CAQ le 14 août
«J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de députés qui vont en avoir long à dire»
Les Canadiens vont-ils se défaire du contrat de Carey Price?
10,5 millions $ sur la masse salariale
Les Canadiens vont-ils se défaire du contrat de Carey Price?
Quelques nouveautés musicales à mettre sur sa playlist!
Les suggestions de notre chroniqueuse culturelle
Quelques nouveautés musicales à mettre sur sa playlist!
Arthabaska: «On a presque triplé notre vote» -Pablo Rodriguez
Le chef libéral voit le verre à moitié plein
Arthabaska: «On a presque triplé notre vote» -Pablo Rodriguez
«Il y a eu un ralliement autour d'Alex Boissonneault» -Pascal Bérubé
Victoire du PQ dans Arthabaska
«Il y a eu un ralliement autour d'Alex Boissonneault» -Pascal Bérubé
Canicule et personnes vulnérables: «Plus d'une centaine d'agents sur le terrain»
Du porte-à-porte à Montréal
Canicule et personnes vulnérables: «Plus d'une centaine d'agents sur le terrain»
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
Économie
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00