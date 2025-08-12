Pour une cause caritative

Serge Savard, l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, a organisé un tournoi de golf au club Le Mirage réunissant des légendes du hockey, notamment des membres de l'équipe de Hockey Canada de 1976.

Écoutez Jeremy Filosa résumer cet événement spécial, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés