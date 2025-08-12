 Aller au contenu
Société
Quels sont les facteurs?

Attraction des moustiques vers les humains: «C'est souvent le microbiote»

par 98.5

0:00
10:15

Entendu dans

La commission

le 12 août 2025 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Attraction des moustiques vers les humains: «C'est souvent le microbiote»
Quels sont les facteurs qui font en sorte que les moustiques piquent certaines personnes plus que d'autres? / Lab_Photo / Adobe Stock

Quels sont les facteurs qui font en sorte que les moustiques piquent certaines personnes plus que d'autres?

Écoutez Étienne Normandin, entomologiste à l’Université de Montréal et auteur de «Les Insectes du Québec et autres arthropodes terrestres», mardi à La commission.

L'expert souligne par ailleurs que le groupe sanguin n'est pas un facteur déterminant. Il mentionne que le microbiote, l'odeur de la peau, le CO2 émis et le métabolisme sont plus significatifs.

Des méthodes pour repousser les moustiques, incluant l'utilisation de produits naturels comme la citronnelle et des innovations génétiques pour rendre les moustiques infertiles, sont également abordées.

