Dans le cadre de la journée «Le 12 août, j'achète un livre québécois», l'auteur Jean-François Lisée se confie sur son processus d'écriture et de recherche pour ses ouvrages

Le prolifique écrivain mentionne par ailleurs qu'il tente généralement de lire au moins deux livres par mois.

Il parle également de la gestion de son temps entre ses responsabilités de chroniqueur, père de cinq enfants, et écrivain.

En cette journée du livre québécois, il encourage l'achat de livres québécois et mentionne que son propre livre, Lévesque / Trudeau : leur jeunesse, notre histoire, qui en est à sa cinquième réimpression.

Écoutez le journaliste, écrivain et ex-politicien Jean-François Lisée mardi à La commission.