Les 1800 producteurs maraîchers du Québec souhaitent ardemment une météo pluvieuse. Effectivement, si elles perdurent, les températures chaudes et sèches pourraient avoir de lourds impacts sur leurs récoltes.

Écoutez Pascal Forest, producteur maraîcher dans Lanaudière, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.