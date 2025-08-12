Élection partielle dans Arthabaska

Le candidat du Parti québécois, Alex Boissonneault, a remporté l'élection partielle d'Arthabaska grâce à 46% des voix.

Il coupe ainsi l'herbe sous le pied du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui espérait faire son entrée au Salon bleu.

Les électeurs ont fait part de leur mécontentement envers la Coalition avenir Québec de François Legault, qui n'a récolté qu'un maigre 7% d'appuis.

Écoutez le président de la firme de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger, faire le point en marge de la victoire péquiste.