Négociations et relations avec les États-Unis

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, maintient son taux de popularité malgré ses difficultés à négocier avec les États-Unis, selon un récent sondage Abacus.
Écoutez Antonine Yaccarini en discuter lundi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Face à un adversaire comme Donald Trump, les électeurs ne tiennent pas Mark Carney responsable de ce qui se passe à l'heure actuelle et les chiffres le démontrent. On voit quand même un petit ralentissement, mais c'est 2 % de taux de popularité que monsieur Carney a perdu. C'est ce qu'on appelle être dans la marge d'erreur.»
Aussi dans cette chronique politique :
- Chez les conservateurs: Jenni Byrne quitte le navire!