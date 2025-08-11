Guerre à Gaza

Un journaliste très connu de la chaîne Al Jazeera a été tué à Gaza avec quatre de ses collègues, dimanche, dans une attaque ciblée, reconnue et revendiquée par Israël.

Une sixième journaliste, un pigiste, est lui aussi décédé des suites de ses blessures. L'État hébreu affirme que le journaliste vedette Anas al-Sharif était plutôt un terroriste du Hamas. Son décès s'ajoute à ceux de plus de deux cents journalistes morts à Gaza depuis la reprise du conflit. (Il y a 22 mois)

Écoutez Guillaume Lavallée, ancien chef de bureau pour l’Agence France-Presse à Jérusalem, discuter de cette situation avec Catherine Beauchamp.

