Guerre à Gaza

Un journaliste très connu de la chaîne Al Jazeera a été tué à Gaza avec quatre de ses collègues, dimanche, dans une attaque ciblée, reconnue et revendiquée par Israël.
Une sixième journaliste, un pigiste, est lui aussi décédé des suites de ses blessures. L'État hébreu affirme que le journaliste vedette Anas al-Sharif était plutôt un terroriste du Hamas. Son décès s'ajoute à ceux de plus de deux cents journalistes morts à Gaza depuis la reprise du conflit. (Il y a 22 mois)
Écoutez Guillaume Lavallée, ancien chef de bureau pour l’Agence France-Presse à Jérusalem, discuter de cette situation avec Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Les gens qui sont là couvrent la guerre avec leur famille sur place
- La faim qui sévit dans la bande de Gaza: les journalistes ne sont pas différents du reste de la population
- Plus de 200 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis 22 mois
«Plus de 10 % des journalistes qui sont sur place ont été tués en 22 mois. Une personne comme Anas al-Sharif est peut-être inconnue pour nous, mais, dans sa société ou dans le reste du monde arabe, c'est une personne connue. C'est comme s'il y avait un présentateur de Cogeco, de Radio-Canada, ou de TVA qui avait été tué.»