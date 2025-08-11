L'humoriste animera un gala Juste pour rire

L’humoriste gaspésien P-A Méthot sera à la barre d’un gala Juste pour rire. Il prendra d’assaut la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec le mercredi 13 août pour une soirée haute en couleur.
Écoutez l'humoriste en discuter, lundi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Catherine Beauchamp.
«J'avais pris un break pendant deux ans pour faire de la radio, puis moins faire d'humour. Puis là, je reviens, mais je reviens en grand, dans un gala. J'ai demandé à ce que ce soit explosif. J'ai plein d'affaires; des chiens, de la barbe à papa, des confettis, ça va revoler partout. Puis, le thème, c'est le bonheur cette année. Je pense qu'on en a besoin. Ça va être écœurant.»