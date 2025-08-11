L'humoriste animera un gala Juste pour rire

L’humoriste gaspésien P-A Méthot sera à la barre d’un gala Juste pour rire. Il prendra d’assaut la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec le mercredi 13 août pour une soirée haute en couleur.

Écoutez l'humoriste en discuter, lundi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Catherine Beauchamp.