 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'humoriste animera un gala Juste pour rire

«Je reviens en grand!» -P-A Méthot

par 98.5

0:00
7:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2025 15:53

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
«Je reviens en grand!» -P-A Méthot
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

L’humoriste gaspésien P-A Méthot sera à la barre d’un gala Juste pour rire. Il prendra d’assaut la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec le mercredi 13 août pour une soirée haute en couleur. 

Écoutez l'humoriste en discuter, lundi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Catherine Beauchamp.

«J'avais pris un break pendant deux ans pour faire de la radio, puis moins faire d'humour. Puis là, je reviens, mais je reviens en grand, dans un gala. J'ai demandé à ce que ce soit explosif. J'ai plein d'affaires; des chiens, de la barbe à papa, des confettis, ça va revoler partout. Puis, le thème, c'est le bonheur cette année. Je pense qu'on en a besoin. Ça va être écœurant.»

P-A Méthot

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ça permet de comprendre l'homme et les gens qui se retrouvent en lui»
Le Québec maintenant
«Ça permet de comprendre l'homme et les gens qui se retrouvent en lui»
0:00
8:03
Toujours les vacances: «Ça ressemble beaucoup à la chanson de l'été»
Lagacé le matin
Toujours les vacances: «Ça ressemble beaucoup à la chanson de l'été»
0:00
5:09

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
Économie
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
Malgré les tarifs de Donald Trump
90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
«Un nouveau shérif qui se comporte en cowboy» -Guillaume Lavoie
Garde nationale à Washington
«Un nouveau shérif qui se comporte en cowboy» -Guillaume Lavoie
«Les électeurs ne tiennent pas Carney responsable» -Antonine Yaccarini
Négociations et relations avec les États-Unis
«Les électeurs ne tiennent pas Carney responsable» -Antonine Yaccarini
Les scénarios de victoire ou de défaite pour chaque parti
Élection partielle dans Arthabaska
Les scénarios de victoire ou de défaite pour chaque parti
OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
Les candidats sont connus
OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
Canicule et arrosage: ce que les experts suggèrent
Chronique scientifique
Canicule et arrosage: ce que les experts suggèrent
Félix Auger-Aliassime accède au 4e tour du tournoi de Cincinnati
Victoire par forfait contre Arthur Rinderknech
Félix Auger-Aliassime accède au 4e tour du tournoi de Cincinnati
«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
Partielle dans Arthabaska
«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
Plus de 10 % des journalistes qui sont sur place ont été tués
Guerre à Gaza
Plus de 10 % des journalistes qui sont sur place ont été tués
«Il est en train de créer lui-même un état de crise» -Yves Boisvert
Garde nationale déployée par Trump à Washington
«Il est en train de créer lui-même un état de crise» -Yves Boisvert
Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?
Afin d'éviter les malaises
Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?
Canicule: à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours?
Montréal a connu des records de chaleur
Canicule: à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours?
Des idées de recettes estivales pour changer du barbecue
Cuisine
Des idées de recettes estivales pour changer du barbecue
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00