Garde nationale déployée par Trump à Washington

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il plaçait le maintien de l'ordre de la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales et qu'il déployait les militaires de la Garde nationale.

Il s'agit de mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il estime «envahie par des gangs violents et des itinérants».

Écoutez Yves Boisvert, journaliste à La Presse, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.