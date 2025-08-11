 Aller au contenu
Politique internationale
Garde nationale déployée par Trump à Washington

«Il est en train de créer lui-même un état de crise» -Yves Boisvert

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2025 15:42

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Il est en train de créer lui-même un état de crise» -Yves Boisvert
Le président américain Donald Trump / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il plaçait le maintien de l'ordre de la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales et qu'il déployait les militaires de la Garde nationale.

Il s'agit de mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il estime «envahie par des gangs violents et des itinérants».

Écoutez Yves Boisvert, journaliste à La Presse, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.

«À Washington, il y a beaucoup de crimes, mais il n'est pas en hausse. Il est même en baisse marquée depuis deux ans. Qu'est-ce que la Garde nationale va pouvoir faire? Rien, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Donc, ça va être un déploiement de force, un spectacle. C'est quoi, la véritable intention de Donald Trump? Ce n'est pas être paranoïaque que de penser qu'il est en train de créer lui-même un état de crise.»

Yves Boisvert

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

J.D. Vance... le prince héritier de Donald Trump
Le Québec maintenant
J.D. Vance... le prince héritier de Donald Trump
0:00
10:06
«On a la sensation que Donald Trump est mené par le bout du nez par Poutine»
Le matin
«On a la sensation que Donald Trump est mené par le bout du nez par Poutine»
0:00
6:03

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
Économie
Le succès d'une entreprise d'ici spécialisée en smoothies
90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
Malgré les tarifs de Donald Trump
90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
«Un nouveau shérif qui se comporte en cowboy» -Guillaume Lavoie
Garde nationale à Washington
«Un nouveau shérif qui se comporte en cowboy» -Guillaume Lavoie
«Les électeurs ne tiennent pas Carney responsable» -Antonine Yaccarini
Négociations et relations avec les États-Unis
«Les électeurs ne tiennent pas Carney responsable» -Antonine Yaccarini
Les scénarios de victoire ou de défaite pour chaque parti
Élection partielle dans Arthabaska
Les scénarios de victoire ou de défaite pour chaque parti
OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
Les candidats sont connus
OD Chypre: «Ça va rebondir dès les premières minutes» -Julie Snyder
Canicule et arrosage: ce que les experts suggèrent
Chronique scientifique
Canicule et arrosage: ce que les experts suggèrent
Félix Auger-Aliassime accède au 4e tour du tournoi de Cincinnati
Victoire par forfait contre Arthur Rinderknech
Félix Auger-Aliassime accède au 4e tour du tournoi de Cincinnati
«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
Partielle dans Arthabaska
«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
Plus de 10 % des journalistes qui sont sur place ont été tués
Guerre à Gaza
Plus de 10 % des journalistes qui sont sur place ont été tués
«Je reviens en grand!» -P-A Méthot
L'humoriste animera un gala Juste pour rire
«Je reviens en grand!» -P-A Méthot
Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?
Afin d'éviter les malaises
Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?
Canicule: à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours?
Montréal a connu des records de chaleur
Canicule: à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours?
Des idées de recettes estivales pour changer du barbecue
Cuisine
Des idées de recettes estivales pour changer du barbecue
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00