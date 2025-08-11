Garde nationale déployée par Trump à Washington

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il plaçait le maintien de l'ordre de la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales et qu'il déployait les militaires de la Garde nationale.
Il s'agit de mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il estime «envahie par des gangs violents et des itinérants».
Écoutez Yves Boisvert, journaliste à La Presse, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.
«À Washington, il y a beaucoup de crimes, mais il n'est pas en hausse. Il est même en baisse marquée depuis deux ans. Qu'est-ce que la Garde nationale va pouvoir faire? Rien, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Donc, ça va être un déploiement de force, un spectacle. C'est quoi, la véritable intention de Donald Trump? Ce n'est pas être paranoïaque que de penser qu'il est en train de créer lui-même un état de crise.»