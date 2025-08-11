 Aller au contenu
Politique provinciale
La moitié des routes sont en mauvais état

Peut-on espérer un jour avoir des routes aussi belles qu’en Ontario?

Peut-on espérer un jour avoir des routes aussi belles qu’en Ontario?
Peut-on espérer un jour avoir des routes aussi belles qu'en Ontario?

La semaine dernière, un comité d’experts indépendants du ministère des Transports publiait un rapport dans lequel nous avons appris que la moitié des routes du Québec sont en mauvais état.

Pire, ce comité conclut que le ministère n’a pas de plan de match pour améliorer la situation et craint une détérioration de notre réseau.

Si on voulait remettre le réseau en état, il faudrait investir 22,5 milliards de dollars.

Écoutez le PDG du Groupe ABS, Daniel Mercier, aborder la question, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il souligne que le problème principal n'est pas la qualité de construction, mais le manque de maintenance préventive, qui pourrait prolonger la durée de vie des routes.

Daniel Mercier critique la gestion actuelle et propose une approche plus proactive pour la réparation des routes au Québec.

