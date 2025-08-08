Décès sur les chantiers de construction

Sept personnes sont décédées sur des chantiers de construction du Québec au cours des trois derniers mois, deux d'entre eux dans la dernière semaine.

Le retour des vacances de la construction est une période plus difficile pour les travailleurs puisqu'ils sont plus exposés à la pression après plusieurs jours sans chantier.

Écoutez le représentant syndical à la prévention pour la CSN Construction Pierre-Olivier Parent, vendredi, au micro d'Élisabeth Crête.