Politique provinciale
Fiaco de SAAQclic

Marwah Rizqy questionne la légitimité du plan de restructuration de la SAAQ

0:00
6:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 août 2025 16:26

Avec

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Marwah Rizqy questionne la légitimité du plan de restructuration de la SAAQ
La députée libérale dans Saint-Laurent Marwah Rizqy / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé la création d'une cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Trois experts indépendants ont le mandat de contribuer à la «transformation de la SAAQ pour la rendre plus performante et plus crédible», selon la ministre. 

Ils devront lui faire des recommandations deux mois après le dépôt du rapport de la Commission Gallant sur le fiasco SAAQclic.

Écoutez la députée libérale dans Saint-Laurent Marwah Rizqy réagir aux mesures mise en place par le gouvernement de la CAQ pour restructurer la SAAQ au micro d'Élisabeth Crête.

 «Je me suis même posé la question de la légitimité de Geneviève Guilbault d'annoncer une telle restructuration, alors que François Legault a dit que, juste avant la rentrée parlementaire il y aura d'importants changements, un remaniement ministériel et d'autre part, la commission Gallant reprend ses audiences le 18 août.»

Marwah Rizqy

