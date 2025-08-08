Fiaco de SAAQclic

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé la création d'une cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Trois experts indépendants ont le mandat de contribuer à la «transformation de la SAAQ pour la rendre plus performante et plus crédible», selon la ministre.

Ils devront lui faire des recommandations deux mois après le dépôt du rapport de la Commission Gallant sur le fiasco SAAQclic.

Écoutez la députée libérale dans Saint-Laurent Marwah Rizqy réagir aux mesures mise en place par le gouvernement de la CAQ pour restructurer la SAAQ au micro d'Élisabeth Crête.