Fiaco de SAAQclic

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé la création d'une cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Trois experts indépendants ont le mandat de contribuer à la «transformation de la SAAQ pour la rendre plus performante et plus crédible», selon la ministre.
Ils devront lui faire des recommandations deux mois après le dépôt du rapport de la Commission Gallant sur le fiasco SAAQclic.
«Je me suis même posé la question de la légitimité de Geneviève Guilbault d'annoncer une telle restructuration, alors que François Legault a dit que, juste avant la rentrée parlementaire il y aura d'importants changements, un remaniement ministériel et d'autre part, la commission Gallant reprend ses audiences le 18 août.»