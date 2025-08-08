Quelques jours avant le scrutin

Les candidats Éric Duhaime (Parti conservateur) et Alex Boissoneault (Parti québécois) ont tous les deux fait le bilan de leur campagne qu'ils mènent depuis plusieurs mois maintenant dans la circonscription Arthabaska L'Érable.

Depuis le début de la course, les deux hommes arrivent loin devant les candidats des autres partis politiques dans les sondages.

Écoutez le journaliste du réseau Cogeco Alexis Tremblay, qui était sur place pour entendre les candidats, en parler vendredi, avec Élisabeth Crête.

S'il est élu, Éric Duhaime pourrait faire entrer le parti conservateur à l'Assemblée nationale.

Le scrutin de cette élection partielle aura lieu le 11 août prochain.