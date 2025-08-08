 Aller au contenu
Politique provinciale
Quelques jours avant le scrutin

Le PQ et les conservateurs font le bilan de leur campagne dans Arthabaska

Le Québec maintenant

le 8 août 2025 15:45

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Alexis Tremblay
Alexis Tremblay
Le PQ et les conservateurs font le bilan de leur campagne dans Arthabaska
Les candidats Éric Duhaime et Alex Boissoneault / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Les candidats Éric Duhaime (Parti conservateur) et Alex Boissoneault (Parti québécois) ont tous les deux fait le bilan de leur campagne qu'ils mènent depuis plusieurs mois maintenant dans la circonscription Arthabaska L'Érable. 

Depuis le début de la course, les deux hommes arrivent loin devant les candidats des autres partis politiques dans les sondages. 

Écoutez le journaliste du réseau Cogeco Alexis Tremblay, qui était sur place pour entendre les candidats, en parler vendredi, avec Élisabeth Crête.

S'il est élu, Éric Duhaime pourrait faire entrer le parti conservateur à l'Assemblée nationale. 

Le scrutin de cette élection partielle aura lieu le 11 août prochain. 

