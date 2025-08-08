Annonce du premier ministre vendredi

Le premier ministre Mark Carney a fait l'annonce d'une augmentation de la rémunération des militaires allant de 8 à 20% selon le poste, en plus de différentes primes et indemnités.
Cette mesure vise notamment à pallier les problèmes de recrutement de l'armée, confrontée à un déficit de 12 200 personnes.
Écoutez Stéphane Roussel, expert en stratégie militaire et professeur de l'école nationale d'administration publique, en discuter au micro d'Élisabeth Crête.
«Les gens qui quittent les forces, le fait qu'on doive déménager aux trois ans ou quelque chose comme ça, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on tente justement de juguler avec ces primes-là. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Il va y avoir des efforts supplémentaires à faire sur ce plan-là.»