 Aller au contenu
Société
Annonce du premier ministre vendredi

Hausse des salaires dans l'armée : «Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant»

par 98.5

0:00
6:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 août 2025 15:36

Avec

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Hausse des salaires dans l'armée : «Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a fait l'annonce d'une augmentation de la rémunération des militaires allant de 8 à 20% selon le poste, en plus de différentes primes et indemnités. 

Cette mesure vise notamment à pallier les problèmes de recrutement de l'armée, confrontée à un déficit de 12 200 personnes.

Écoutez Stéphane Roussel, expert en stratégie militaire et professeur de l'école nationale d'administration publique, en discuter au micro d'Élisabeth Crête.

«Les gens qui quittent les forces, le fait qu'on doive déménager aux trois ans ou quelque chose comme ça, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on tente justement de juguler avec ces primes-là. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Il va y avoir des efforts supplémentaires à faire sur ce plan-là.»

Stéphane Roussel

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
Le midi
«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
0:00
11:33
«Ça me garde dans les politiques publiques sans le contexte partisan»
Le midi
«Ça me garde dans les politiques publiques sans le contexte partisan»
0:00
10:07

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Comment s'entendre sur un couvre-feu avec nos ados ?
Le Québec maintenant
Comment s'entendre sur un couvre-feu avec nos ados ?
Le congrès L'amour et le Sexe avec les Robots est de retour à Montréal
Éthique et sciences
Le congrès L'amour et le Sexe avec les Robots est de retour à Montréal
Amour Apocalypse: une comédie qui joue des peurs sur les changements climatiques
Cinéma
Amour Apocalypse: une comédie qui joue des peurs sur les changements climatiques
Bientôt des taxis volants pour vous emmener à l'aéroport au Japon ?
Le Québec maintenant
Bientôt des taxis volants pour vous emmener à l'aéroport au Japon ?
«C'est un scandale qu'on ne voit pas de réduction» -Pierre Olivier Parent
Décès sur les chantiers de construction
«C'est un scandale qu'on ne voit pas de réduction» -Pierre Olivier Parent
Marwah Rizqy questionne la légitimité du plan de restructuration de la SAAQ
Fiaco de SAAQclic
Marwah Rizqy questionne la légitimité du plan de restructuration de la SAAQ
Comportement de Naomi Osaka: «J'ai vraiment pas aimé ça» -Jeremy Filosa
Omnium Banque Nationale
Comportement de Naomi Osaka: «J'ai vraiment pas aimé ça» -Jeremy Filosa
«Ça permet de comprendre l'homme et les gens qui se retrouvent en lui»
Documentaire STANS du rappeur Eminem
«Ça permet de comprendre l'homme et les gens qui se retrouvent en lui»
Le PQ et les conservateurs font le bilan de leur campagne dans Arthabaska
Quelques jours avant le scrutin
Le PQ et les conservateurs font le bilan de leur campagne dans Arthabaska
«Ils nous disent : on est capables, et on n'a pas peur»
Montée du souverainisme chez les jeunes
«Ils nous disent : on est capables, et on n'a pas peur»
J.D. Vance... le prince héritier de Donald Trump
États-Unis
J.D. Vance... le prince héritier de Donald Trump
Les actifs de Northvolt sont liquidés
Économie
Les actifs de Northvolt sont liquidés
Attaquer personnellement Trump, une bonne idée?
Doug Ford parle aux Américains
Attaquer personnellement Trump, une bonne idée?
Victoria Mboko: de 350e au monde au top 35 en quelques mois
Une ascension foudroyante
Victoria Mboko: de 350e au monde au top 35 en quelques mois
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:30