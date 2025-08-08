Annonce du premier ministre vendredi

Le premier ministre Mark Carney a fait l'annonce d'une augmentation de la rémunération des militaires allant de 8 à 20% selon le poste, en plus de différentes primes et indemnités.

Cette mesure vise notamment à pallier les problèmes de recrutement de l'armée, confrontée à un déficit de 12 200 personnes.

Écoutez Stéphane Roussel, expert en stratégie militaire et professeur de l'école nationale d'administration publique, en discuter au micro d'Élisabeth Crête.