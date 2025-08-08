 Aller au contenu
Société
Controverses politiques à Fierté Montréal

«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour

par 98.5

0:00
4:15

Entendu dans

Le midi

le 8 août 2025 13:03

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là» -Christian Dufour
Christian Dufour / Cogeco Média

L'organisme Fierté Montréal avait exclu des organismes juifs de Montréal du défilé gai de dimanche, avant de revenir sur cette décision.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour discuter des controverses politiques entourant le défilé de dimanche de Fierté Montréal, vendredi, au micro de Denis Lévesque.

«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là. Si tu es pour les différences sexuelles et tout ça, tu ne peux pas exclure pour des motifs politiques. Mais soyons bons joueurs, ils ont changé d'idée et se sont excusés.» 

Christian Dufour

