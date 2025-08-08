Controverses politiques à Fierté Montréal

L'organisme Fierté Montréal avait exclu des organismes juifs de Montréal du défilé gai de dimanche, avant de revenir sur cette décision.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour discuter des controverses politiques entourant le défilé de dimanche de Fierté Montréal, vendredi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est complètement absurde de mêler ces combats-là. Si tu es pour les différences sexuelles et tout ça, tu ne peux pas exclure pour des motifs politiques. Mais soyons bons joueurs, ils ont changé d'idée et se sont excusés.»