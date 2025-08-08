 Aller au contenu
L'intention de prendre le contrôle de Gaza

«Est-ce une manière pour Netanyahou de rester au pouvoir?» -Guillaume Lavoie

le 8 août 2025

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'adresse au public lors d'une conférence à Jérusalem / Ohad Zwigenberg / The Associated Press

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a réuni son cabinet de sécurité jeudi soir, a confirmé son intention d'intensifier ses attaques à Gaza et d'en prendre le contrôle.

Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, en discuter au micro de Denis Lévesque.

«Le plan c'est de faire entrer l'armée dans Gaza pour prendre le contrôle, mais le 7 octobre, pour marquer l'anniversaire des attentats odieux du Hamas. Est-ce une menace ultime pour forcer le Hamas au compromis parce qu'il y a un délai? Ou plutôt, une manière pour Netanyahou, qui est assis sur une coalition politique fragile, de rester au pouvoir? Il y a beaucoup de voix en Israël qui disent que ça prend quelqu'un d'autre.»

Guillaume Lavoie

