L'intention de prendre le contrôle de Gaza

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a réuni son cabinet de sécurité jeudi soir, a confirmé son intention d'intensifier ses attaques à Gaza et d'en prendre le contrôle.

Écoutez Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, en discuter au micro de Denis Lévesque.