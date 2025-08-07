Guerre commerciale avec les États-Unis

Denis Lévesque a discuté plus tôt dans la journée avec l'ex-premier ministre Jean Charest des tarifs imposés par le président américain Donald Trump et de la position agressive du premier ministre de l'Ontario Doug Ford envers ces politiques.

Écoutez Denis Lévesque commenter la position des intervenants au micro de l'animatrice Élisabeth Crête.

Jean Charest a exprimé des réserves sur la fiabilité des engagements de Trump malgré les négociations en cours. Il a également souligné l'approche proactive de Ford, qui pourrait servir les intérêts canadiens en rappelant aux États-Unis les conséquences potentielles de politiques tarifaires agressives.

«Ford, il est beaucoup plus proactif. Il est vraiment dans la confrontation Trump, c'est un intimidateur, donc, répondons avec l'intimidation, se dit-il», note Denis Lévesque.