Grande finale de l'Omnium Banque Nationale

«C'est la naissance d'une nouvelle superstar du tennis canadien» -Jeremy Filosa

Le Québec maintenant

le 7 août 2025 16:11

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Jeudi soir dès 18h, la finale de l'Omnium Banque Nationale se tiendra au stade IGA, mettant en vedette la Canadienne Victoria Mboko contre la Japonaise Naomi Osaka. 

Mboko, qui n'était pas dans le top 300 au début de l'année, a réalisé une ascension remarquable pour atteindre le 85ᵉ rang mondial avant le tournoi.

Les prix des billets pour la finale varient de 228 à 1200 dollars, avec une tentative de revente à 5000 dollars chacun. 

Quelles sont les chances de l'emporter pour l'athlète de 18 ans?

Écoutez la chronique sportive de Jeremy Filosa, jeudi, au micro du Québec maintenant

Autres sujets abordés:

  • Les Blue Jays ont établi un record historique avec une série de 45 points à 6 contre le Colorado;
  • Un ancien de l’Impact de Montréal sera honoré. 
