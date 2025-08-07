Animaux sollicités pour des prédateurs de zoo

Un zoo dans le nord du Danemark sollicite des dons d'animaux en santé, tels que poules, lapins, cochons d'Inde et chevaux, pour nourrir ses prédateurs comme les lions et les tigres.

Pour leur part, les zoos en Amérique du Nord utilisent des systèmes de nutrition avec viande préparée et éthiquement euthanasiée, contrairement à la pratique danoise qui inclut l'usage de proies vivantes.

Quelles questions éthiques sont soulevées par cette pratique?

Écoutez la Dre Sarah Guénette, vétérinaire, critiquer cette pratique, jeudi, au micro du Midi, avec Denis Lévesque.