L'argent des contribuables

Les hauts dirigeants d'Hydro-Québec pourront être mieux rémunérés, selon un décret publié mercredi.

La société d'État, qui détient un monopole dans le secteur de la distribution et de la vente d'électricité à travers la province, se justifie par son désir d'attirer les meilleurs talents.

Écoutez l'avocat et chroniqueur Frédéric Bérard réagir en compagnie de Denis Lévesque jeudi midi.

Autre sujet abordé