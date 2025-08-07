L'argent des contribuables

Les hauts dirigeants d'Hydro-Québec pourront être mieux rémunérés, selon un décret publié mercredi.
La société d'État, qui détient un monopole dans le secteur de la distribution et de la vente d'électricité à travers la province, se justifie par son désir d'attirer les meilleurs talents.
Autre sujet abordé
- Par ailleurs, La Presse révèle que la SAAQ paiera jusqu’à 125 000 $ en frais d’avocats pour l'ex-grand responsable du virage numérique de la société d'État, Karl Malenfant, dans le cadre de la commission Gallant.