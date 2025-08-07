 Aller au contenu
Justice et faits divers
Rimouski

Le chanteur Luck Mervil coupable d’agression sexuelle

le 7 août 2025 13:21

Denis Lévesque
Luck Mervil en 2018 / La Presse Canadienne

Le chanteur Luck Mervil est déclaré coupable d’agression sexuelle à Rimouski, selon divers médias.

Il avait subi l'hiver dernier un procès concernant le viol d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel il y a 25 ans, après une rencontre dans un bar.

En 2018, Luck Mervil a écopé d'une peine de six mois dans la collectivité pour exploitation sexuelle et il a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault faire le point avec Denis Lévesque jeudi midi.

