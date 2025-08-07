Le PM ontarien propose des tarifs réciproques

Le premier ministre du Canada Mark Carney s'est de nouveau entretenu mercredi avec ses homologues des provinces et territoires pour faire le point sur les négociations avec les États-Unis.

Après la rencontre, le premier ministre du Québec a, de son côté, insisté sur l'importance de renégocier rapidement l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui arrive à échéance dans moins d'un an.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, propose quant à lui d'imposer des tarifs réciproques face à l'approche imprévisible de Trump.

Écoutez Tasha Kheiriddin, analyste politique et chroniqueuse au National Post, analyser les propositions des premiers ministres et faire le point avec Denis Lévesque à l'émission Le midi jeudi.