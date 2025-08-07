 Aller au contenu
Politique fédérale
Le PM ontarien propose des tarifs réciproques

«Doug Ford a-t-il d'autres ambitions?» -Tasha Kheiriddin

par 98.5

0:00
10:13

Entendu dans

Le midi

le 7 août 2025 12:55

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Doug Ford a-t-il d'autres ambitions?» -Tasha Kheiriddin
Doug Ford et François Legault / La Presse Canadienne

Le premier ministre du Canada Mark Carney s'est de nouveau entretenu mercredi avec ses homologues des provinces et territoires pour faire le point sur les négociations avec les États-Unis.

Après la rencontre, le premier ministre du Québec a, de son côté, insisté sur l'importance de renégocier rapidement l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui arrive à échéance dans moins d'un an.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, propose quant à lui d'imposer des tarifs réciproques face à l'approche imprévisible de Trump.

Écoutez Tasha Kheiriddin, analyste politique et chroniqueuse au National Post, analyser les propositions des premiers ministres et faire le point avec Denis Lévesque à l'émission Le midi jeudi.

«Politiquement, Doug Ford essaie de rehausser son image. Il est un peu le Capitaine Canada comparé aux autres premiers ministres [...] Monsieur Ford, on ne sait pas s'il a d'autres ambitions, mais ça ne va pas énormément bien pour les conservateurs au fédéral. Est-ce qu'il essaie de s'affirmer?»

Tasha Kheiriddin

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Notre relation militaire avec les Américains demeure très, très forte»
Le matin
«Notre relation militaire avec les Américains demeure très, très forte»
0:00
10:16
Les droits de douane et la Palestine: «Trump mélange tout» -Louis Lacroix
Le midi
Les droits de douane et la Palestine: «Trump mélange tout» -Louis Lacroix
0:00
13:03

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Le chanteur Luck Mervil coupable d’agression sexuelle
Rimouski
Le chanteur Luck Mervil coupable d’agression sexuelle
Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots
Chicane de famille
Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots
«L'histoire se poursuit et Victoria Mboko peut vraiment aller jusqu'au bout»
Omnium Banque Nationale
«L'histoire se poursuit et Victoria Mboko peut vraiment aller jusqu'au bout»
Le duel entre Victoria Mboko et Elena Rybakina est prévu à 18h
Omnium Banque Nationale
Le duel entre Victoria Mboko et Elena Rybakina est prévu à 18h
Des lévriers de chasse destinés à une mort atroce en Espagne
Des Québécois à la rescousse
Des lévriers de chasse destinés à une mort atroce en Espagne
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
Des vacances interrompues
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
Quelles sont les lois municipales concernant la coupe des arbres?
Le midi
Quelles sont les lois municipales concernant la coupe des arbres?
Des bas inégaux pour dénoncer les inégalités dans le sport
Programme Jeu. Set. Équité
Des bas inégaux pour dénoncer les inégalités dans le sport
Québec a aboli 859 emplois dans la fonction publique
Incertitude parmi les employés
Québec a aboli 859 emplois dans la fonction publique
«Kennedy Jr. puis Trump font une récupération politique de la science»
500M$ d'annulés pour les vaccins ARN messager
«Kennedy Jr. puis Trump font une récupération politique de la science»
Un casier judiciaire pour des menaces de mort sur TikTok
Menaces contre son ex-conjoint
Un casier judiciaire pour des menaces de mort sur TikTok
Donald Trump s'ingère dans l'organisation des Jeux olympiques de 2028
Pour renforcer la sécurité
Donald Trump s'ingère dans l'organisation des Jeux olympiques de 2028
Une peine réduite parce qu'il est issu d'une communauté ethnique
Trafic de drogue
Une peine réduite parce qu'il est issu d'une communauté ethnique
L'enfer de la catastrophe humanitaire sévit sur les habitants de Gaza
L’aide alimentaire qui arrive au compte goutte
L'enfer de la catastrophe humanitaire sévit sur les habitants de Gaza
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le midi
En direct
Le midi
En ondes jusqu’à 15:00