Tennis
Omnium Banque Nationale

«L'histoire se poursuit et Victoria Mboko peut vraiment aller jusqu'au bout»

par 98.5

0:00
11:05

Entendu dans

Le midi

le 7 août 2025 12:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Victoria Mboko / La Presse Canadienne
Victoria Mboko / La Presse Canadienne

Tous les espoirs sont permis jeudi soir à Montréal pour la nouvelle sensation du tennis canadien, Victoria Mboko.

Au lendemain d'une victoire épique, elle affrontera l'ancienne joueuse numéro un mondiale Naomi Osaka en grande finale de l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA.

Écoutez les commentaires du directeur général de Tennis Montréal, et producteur du balado Sur La Ligne, Hugues Léger, suivis du spécialiste tennis de Cogeco Média, l'ex-entraîneur Sylvain Bruneau, avec Denis Lévesque jeudi midi.

«Elle a trouvé des solutions dans des moments difficiles, elle a réussi à sortir avec la victoire. J'aurais pas parié là-dessus au milieu du deuxième set. C'était un match de très haute qualité [...] Avec la victoire, l'histoire se poursuit et elle peut vraiment aller jusqu'au bout et soulever le trophée maintenant.»

Hugues Léger

Une émission spéciale des Amateurs de sports en direct de l'Omnium Banque Nationale sera présentée dès 18h.

