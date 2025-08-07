Tous les espoirs sont permis jeudi soir à Montréal pour la nouvelle sensation du tennis canadien, Victoria Mboko.

Au lendemain d'une victoire épique, elle affrontera l'ancienne joueuse numéro un mondiale Naomi Osaka en grande finale de l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA.

Écoutez les commentaires du directeur général de Tennis Montréal, et producteur du balado Sur La Ligne, Hugues Léger, suivis du spécialiste tennis de Cogeco Média, l'ex-entraîneur Sylvain Bruneau, avec Denis Lévesque jeudi midi.