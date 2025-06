Ce samedi dès 20h, sur le réseau Cogeco et le 98.5, Mario Langlois animera le Gala de boxe de la série New Era, alors que le combat entre Jean Pascal et Michal Cieslak sera l'événement principal.

Jean Pascal (37-7-1, 20 K.-O.), âgé de 42 ans, est reconnu pour son courage et sa persévérance, mais il affrontera un adversaire (26-2-1, 21 K.-O.) six ans plus jeune que lui, dans un combat de championnat du monde des lourds-légers WBC.

Écoutez Russ Anber, fondateur et PDG de Rival Boxing et entraîneur de boxe, discuter du retour dans le ring pour Jean Pascal, aux Amateurs de sports jeudi.