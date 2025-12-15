Les Flyers étaient intéressés par Dvorak

Les Canadiens de Montréal accueilleront les Flyers de Philadelphie, mardi, au Centre Bell, dans un duel qui mettra aux prises deux formations avec 38 points au classement.
Écoutez le directeur général des Flyers, Daniel Brière, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Flyers viennent de trois revers d'affilée... en prolongation ou tirs de barrage;
- Christian Dvorak était une cible pour les Flyers dès qu'ils ont su qu'il n'allait pas rester avec les Canadiens;
- L'ex-joueur des Canadiens a développé une belle complicité avec Trevor Zegras;
- Brière, le DG, a-t-il le désir d'aider son équipe actuellement?
- Les équipes qui l'impressionnent?
- Quinn Hughes au Minessota: une transaction majeure;