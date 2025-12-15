Villeneuve, L'Ascension d'une légende

Le tournage du film L'Ascension d'une légende, portant sur le légendaire coureur Gilles Villeneuve, a eu droit à sa première bande annonce cette semaine.

Écoutez Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles, le producteur Christian Larouche, ainsi que le producteur exécutif Christian Simoneau, discuter du film en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le projet, initié en 2018 et marqué par des défis techniques met l’accent sur l’aspect familial et l’authenticité, avec Rémi Doucet et Rosalie Bonenfant dans les rôles principaux, et des effets spéciaux supervisés par Marc Côté.

«Je ne fais pas un film de gars. Je fais un film familial, souligne Christian Larouche.

Le film coûtera 4 millions $ de plus que prévu, soit environ 16 millions $