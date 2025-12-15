Depuis les années Guy Lafleur

Parmi les choses qui fonctionnent bien cette saison et qui risquent de s'améliorer, l'avantage numérique des Canadiens de Montréal est du nombre.
Écoutez l'analyste Tony Marinaro à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le meilleur avantage numérique à venir depuis les années Lafleur?
- Lane Hutson, le 4e meilleur défenseur offensif dans la LNH, selon Marinaro;
- Les ennuis d'Arber Xhekaj pourraient lui coûter une place sous peu;
- Dès que les blessés vont revenir, il va y avoir de la compétition au sein des Canadiens;
- Qui sera devant le filet des Canadiens, mardi, contre les Flyers?
- On évalue les performances des gardiens.