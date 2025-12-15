 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«St-Louis dirige son équipe comme un groupe qui veut gagner» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

0:00
10:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 décembre 2025 19:17

Avec

Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«St-Louis dirige son équipe comme un groupe qui veut gagner» -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

En dépit d'un revers crève-coeur.samedi, contre les Rangers de New York, les Canadiens de Montréal ont récolté trois points sur une possibilité de quatre en fin de semaine.

Écoutez Antroine Roussel commenter ce week-end et la situation des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On analyse la performance du Canadien de Montréal;
  • On parle de la gestion des gardiens Samuel Montembeault, Jacob Fowler et Jakub Dobes;
  • L’exigence et la nécessité de donner le maximum;
  • Qui sera le gardien partant, mardi, contre les Flyers?
  • On évoque la transaction de Quinn Hughes vers le Wild du Minnesota, son impact sur le marché et la dynamique des équipes.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

