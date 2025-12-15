En dépit d'un revers crève-coeur.samedi, contre les Rangers de New York, les Canadiens de Montréal ont récolté trois points sur une possibilité de quatre en fin de semaine.
Écoutez Antroine Roussel commenter ce week-end et la situation des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On analyse la performance du Canadien de Montréal;
- On parle de la gestion des gardiens Samuel Montembeault, Jacob Fowler et Jakub Dobes;
- L’exigence et la nécessité de donner le maximum;
- Qui sera le gardien partant, mardi, contre les Flyers?
- On évoque la transaction de Quinn Hughes vers le Wild du Minnesota, son impact sur le marché et la dynamique des équipes.