Championne du monde IBF

La Québécoise Kim Clavel a remporté le titre de championne du monde des poids pailles de l'IBF, samedi soir, à Montréal, face à Sol Cudos.
Clavel (22-2) est ainsi devenue la première femme de l’histoire de la boxe québécoise à être sacrée championne dans deux catégories.
Écoutez Kim Clavel commenter ce triomphe exceptionnel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Clavel a eu des points de suture en haut de l'arcade sourcilière;
- «Je suis courbaturée. Je suis fatiguée. J'ai livré un gros combat, mais mon cœur est très, très, très heureux»
«C'était comme mission accomplie. Les deux dernières années n'ont pas été faciles. Des fois, il y avait des doutes. Puis, je me parlais. Puis, je retournais au gym. Puis, quatre combats en dix mois pour me reconstruire, pour redevenir aspirante obligatoire. Toutes ces décisions-là, c'était comme le bout. On a atteint ce qu'on voulait, puis ça fait vraiment du bien au moral. Ça fait du bien à toute l'équipe. C'est une belle histoire de persévérance, je trouve.»
Et aussi...
- «Dans les derniers rounds, je savais que j'avais la petite coche de plus»;
- «Quand j'ai entendu 99-91 et 98-92, je savais que ça allait de mon côté. C'était impossible que ça aille de l'autre bord»;
- «C'est une partie de ton âme que tu laisses un peu sur le ring chaque fois»;
- «Il faut que tu sois prêt à accepter de souffrir pour pouvoir vaincre»;
- Clavel veut avoir le droit de profiter de son nuage;
- Comment s'est-elle récompensée?
- L’importance des opportunités financières dans la suite de sa carrière;
- Elle désire avoir des combats payants: «Je suis capable de vivre de ça, mais je ne vis pas une vie de millionnaire;
- Clavel veut avoir un enfant un jour.
- Les combats d'unification sont plus payants.