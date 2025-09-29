Championne du monde IBF

La Québécoise Kim Clavel a remporté le titre de championne du monde des poids pailles de l'IBF, samedi soir, à Montréal, face à Sol Cudos.

Clavel (22-2) est ainsi devenue la première femme de l’histoire de la boxe québécoise à être sacrée championne dans deux catégories.

Écoutez Kim Clavel commenter ce triomphe exceptionnel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés