Gestion des gardiens des Canadiens

Entraîneur des gardiens de but à Chigaco et à Montréal, Stéphane Waite commente la performance de Jacob Fowler au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jacob Fowler a connu un match correct, sans plus;
- L'erreur de Fowler sur le 3e but des Flyers: «Il a eu l'air fou, mais il a appris beaucoup»;
- Pas de débat sur le choix de gardiens des Canadiens contre les Flyers, selon Waite;
- Montembeault à Laval:«Une très bonne décision»
- Avec quatre matchs des Canadiens et deux du Rocket, les trois gardiens du Tricolore vont tous jouer deux matchs d'ici mardi prochain;
- La remise en forme de Montembeault: «Ça va prendre plus de deux matchs pour le replacer...»
- Aquérir un gardien d'une autre organisation?: «Il n'y a rien de mieux sur le marché. La solution est à l'interne».