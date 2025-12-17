Son séjour à Montréal

Une victoire, une défaite et une défaite en prolongation: Jacob Fowler présente donc une fiche de 1-1-1 après ses trois premiers matchs avec les Canadiens de Montréal.

Qu'en pense l'ancien grand gardien du Tricolore José Théodore? On l'écoute au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Il nous a montré qu'il a un talent exceptionnel, qu'il a vraiment une belle technique, qu'il a un grand potentiel, mais il nous a aussi montré que c'est un jeune et qu'il va faire des erreurs», estime Théodore.

«On a été capable de voir son potentiel. On a été capable de voir que c'est un gars qui a qui va être capable de jouer dans la Ligue nationale. On va peut-être même lui donner un match ou deux avant qu'il ne retourne à Laval, mais un cheminement correct. Il y a très bien joué et il apprend de ses erreurs.