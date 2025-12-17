 Aller au contenu
Son séjour à Montréal

«Fowler gagne beaucoup en maturité et en expérience» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
18:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 décembre 2025 19:33

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Fowler gagne beaucoup en maturité et en expérience» -José Théodore
Le gardien Jacob Fowler / PC/Christopher Katsarov

Une victoire, une défaite et une défaite en prolongation: Jacob Fowler présente donc une fiche de 1-1-1 après ses trois premiers matchs avec les Canadiens de Montréal.

Qu'en pense l'ancien grand gardien du Tricolore José Théodore? On l'écoute au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Il nous a montré qu'il a un talent exceptionnel, qu'il a vraiment une belle technique, qu'il a un grand potentiel, mais il nous a aussi montré que c'est un jeune et qu'il va faire des erreurs», estime Théodore.

«On a été capable de voir son potentiel. On a été capable de voir que c'est un gars qui a qui va être capable de jouer dans la Ligue nationale. On va peut-être même lui donner un match ou deux avant qu'il ne retourne à Laval, mais un cheminement correct. Il y a très bien joué et il apprend de ses erreurs.

«Chaque pratique que tu fais dans la Ligue nationale, chaque période d'échauffement que tu fais dans la Ligue nationale, chaque match que tu as la chance de jouer, ça te donne tellement de l'expérience, C'est vraiment un gros bagage d'expérience que tu vas avoir, parce que là, ce n'est pas un match hors-concours. C'est la vraie chose. Tu vois ce qu'est un vétéran, Tu vois ce qu'est un professionnel? Même si l'échantillon est très mince, je pense que Fowler gagne beaucoup en maturité et en expérience avec son séjour à Montréal.»

José Théodore

Les autres sujets discutés

  • Le Tricolore trouve des façons d'aller checher des points;
  • Fowler qui assume son erreur: «J'aime mieux voir un gardien critique qu'un qui pleure après les matchs».

