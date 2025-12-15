Dire que les Blue Jays de Toronto sont combatifs sur le marché des joueurs autonomes cet hiver relève de l'évidence.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste du baseball Alex Agostino au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La combatitivité des Blue Jays de Toronto pendant la saison morte;
- L'intérêt pour certain joueurs encore disponibles;
- Les Blue Jays seraient meilleurs avec ou sans Bo Bichette?
- Les forces en présence dans la section est de la Ligue américaine.