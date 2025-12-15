 Aller au contenu
Sports
Vonn de retour au sommet

«Elle n'a pas juste gagné une course, elle a été dominante» -Beaulieu

par 98.5 Sports

0:00
8:23

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 décembre 2025 20:27

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Elle n'a pas juste gagné une course, elle a été dominante» -Beaulieu
Lindsey Vonn a remporté une première victoire en huit ans, vendredi, à l'âge de 41 ans. / APLuciano Bisi

Il y a des retours... et il y a des retours. Et celui, vendredi, sur la plus haute marche du podium de la championne américaine de ski alpin  Lindsey Vonn n'est pas banal.

Sept ans après sa dernière victoire, à l'âge de 41 ans, Vonn a remporté la descente de Saint-Moritz, en Suisse, par plus d'une seconde sur sa plus proche poursuivante.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu commenter cette victoire et d'autres sports féminins en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Vonn encore dominante en ski alpin à l'âge de 41 ans;
  • Hockey féminin: les Canadiennes sont dominées par les Américaines dans la série rivalité;
  • Les trois plus récents entraîneurs dans la LHPF... sont des hommes. Problème?

Vous aimerez aussi

Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Signé Lévesque
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
0:00
3:51
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
Signé Lévesque
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
0:00
4:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«On va faire un film hors normes, jamais vu au Québec» -Christian Larouche
Rattrapage
Villeneuve, L'Ascension d'une légende
«On va faire un film hors normes, jamais vu au Québec» -Christian Larouche
Les Blue Jays sont fort actifs durant la saison morte
Rattrapage
Baseball
Les Blue Jays sont fort actifs durant la saison morte
«Quelle remontée des Bills!» -Bruno Heppell
Rattrapage
La victoire des Bills sur les Patriots
«Quelle remontée des Bills!» -Bruno Heppell
«On avait beaucoup d'intérêt, mais il nous en donne encore plus» -Daniel Brière
Rattrapage
Les Flyers étaient intéressés par Dvorak
«On avait beaucoup d'intérêt, mais il nous en donne encore plus» -Daniel Brière
«Le potentiel est là d'avoir le meilleur avantage numérique» -Tony Marinaro
Rattrapage
Depuis les années Guy Lafleur
«Le potentiel est là d'avoir le meilleur avantage numérique» -Tony Marinaro
«St-Louis dirige son équipe comme un groupe qui veut gagner» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«St-Louis dirige son équipe comme un groupe qui veut gagner» -Antoine Roussel
«Ça serait difficile de ne pas donner le filet à Jakub Dobes»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Ça serait difficile de ne pas donner le filet à Jakub Dobes»
Richardson Zéphir et Philippe Laprise transforment le studio en improvisoire!
Rattrapage
Ça sent la coupe
Richardson Zéphir et Philippe Laprise transforment le studio en improvisoire!
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
Rattrapage
Les amateurs de sports
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
Rattrapage
Veleno, Gallagher, Anderson...
Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
Rattrapage
36 arrêts à son 1er match dans la LNH
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
Rattrapage
L'aréna de hockey des JO de Milan
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
Rattrapage
Arpon Basu et Jean-François Chaumont
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc