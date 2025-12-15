Vonn de retour au sommet

Il y a des retours... et il y a des retours. Et celui, vendredi, sur la plus haute marche du podium de la championne américaine de ski alpin Lindsey Vonn n'est pas banal.

Sept ans après sa dernière victoire, à l'âge de 41 ans, Vonn a remporté la descente de Saint-Moritz, en Suisse, par plus d'une seconde sur sa plus proche poursuivante.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu commenter cette victoire et d'autres sports féminins en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

