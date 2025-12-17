L'actualité des Canadiens de Montréal, une entrevue avec Louis Crevier des Blackhawks de Chicago, adversaires du Tricolore, jeudi, et une autre avec Marc Dos Santos, le nouvel entraîneur-chef du LFC, vainqueur MLS 2022 sont au nombre des sujets au menu des Amateurs de sports avec Mario Langlois.

On va parler de la gestion des gardiens des Canadiens, les performances récentes, la cohésion d’équipe, le développement de jeunes joueurs comme David Reinbacher et la vente des Penguins de Pittsburgh, avec des analyses de Dany Dubé, Stéphane Waite et Hugues Léger.