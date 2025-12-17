 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Fowler contre les Flyers: «Je trouve que c'est un départ un peu forcé»

par 98.5 Sports

0:00
10:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 décembre 2025 18:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois

Les amateurs de sports / Cogeco Média

L'actualité des Canadiens de Montréal, une entrevue avec Louis Crevier des Blackhawks de Chicago, adversaires du Tricolore, jeudi, et une autre avec Marc Dos Santos, le nouvel entraîneur-chef du LFC, vainqueur MLS 2022 sont au nombre des sujets au menu des Amateurs de sports avec Mario Langlois.

On va parler de la gestion des gardiens des Canadiens, les performances récentes, la cohésion d’équipe, le développement de jeunes joueurs comme David Reinbacher et la vente des Penguins de Pittsburgh, avec des analyses de Dany Dubé, Stéphane Waite et Hugues Léger.

